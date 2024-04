David Beckham y la economía kidult: adultos que compran juguetes para ellos mismos

“Me encanta el Lego. Me calma mucho”, confesó David Beckham en una entrevista hace cuatro años. Las fotos del exjugador de fútbol construyendo un coche, una nave espacial o un autobús de dos pisos se volvieron habituales en su perfil de Instagram y virales en las redes. En una de ellas aparecía bebiendo de una finísima copa de vino y orgulloso de haber terminado un enorme Lego del castillo de Harry Potter.

A veces, contó entonces, se quedaba hasta las dos de la madrugada construyendo una figura. “En la caja pone que es para niños de 11 años o más”, bromeaba. No es el único mayor de 40 años aficionado al juego de construcciones. La llamada “economía kidult”, que abarca a varias generaciones, está en auge. La palabra surge de juntar kid (niño en inglés) y adult (adulto), y se refiere a esa parte de la población joven y adulta que compra juguetes para uno mism

