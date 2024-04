Davi e MC Bin Laden se enfrentam no 17º Paredão do BBB24. Os dois disputam a permanência no reality show após a dinâmica de formação nesta terça-feira (02). Este é o primeiro Paredão duplo da temporada e o único até então. Desta vez, a formação de Paredão foi clássica com apenas a indicação do líder o mais votado da casa. Agora, Davi e Bin encaram um confronto direto após os brothers partirem para cima um do outro em discussão acalorada dentro da casa.

Na ocasião, a produção precisou intervir para separar a briga. Em “modo turbo”, a eliminação acontece já na próxima quinta-feira (04/4) e a votação do público é para eliminar um participante do reality show. Logo após, será disputado uma nova Prova do Líder e mais um Paredão será formado. Confira aqui como será a agenda de eliminações até a final do programa. Veja como foi a formação do 17º Paredão O paredão desta terça-feira (02) foi formado após mais uma eliminação do programa, com a saída de Giovanna Pitel do BBB2

