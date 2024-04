Davi e MC Bin Laden estão no paredão duplo do Big Brother Brasil

Desta vez, os emparedados são Davi e MC Bin Laden na primeira berlinda dupla da temporada. O mais votado pelo público deixa a competição na próxima quinta-feira. No modo turbo desta reta final, três participantes por semana serão eliminados do programa. Depois de vencer a prova do líder, Lucas Buda indicou Davi ao paredão. Em seguida, a casa fez uma votação aberta. Veja a ordem em que os votos ocorreram, que foi definida por sorteio.

Neste ano, para votar no "Big Brother Brasil", há duas modalidades de votação no site oficial do programa: o voto da torcida e o voto único. No voto único, a pessoa pode votar apenas uma vez por paredão (é permitido nessa modalidade apenas um voto por CPF). O voto da torcida funciona da mesma maneira que já conhecemos, como nas últimas edições: a pessoa pode votar quantas vezes quiser. Para a decisão do paredão, cada modelo de votação (voto da torcida e voto único) terá o peso de 50% e o resultado final será a média ponderada dos dois formatos

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalextra / 🏆 6. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Equipe de MC Bin Laden se pronuncia após discussão do cantor com DaviNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

MC Bin Laden encara botão de desistência após briga com DaviNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Após briga entre Davi e Bin Laden, Wanessa Camargo apaga vídeo que postou sobre racismoNo vídeo, cantora assumia ter cometido racismo estrutural contra Davi; após apagar a postagem, ela escreveu: 'Sei quem sou'

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Sonia Abrão pede expulsão de Davi e MC Bin Laden: 'Não se pode admitir tanta agressividade'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

'BBB 24': Wanessa Camargo discute com internautas após briga de Davi e MC Bin LadenNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

'BBB 24': Davi e MC Bin Laden discutem, trocam xingamentos e quase partem para brigaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »