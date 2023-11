Das 95 famílias mais ricas do Brasil, 46 são 'novatas', não estavam na lista há 10 anos

Se o Brasil precisa acelerar a mobilidade social para diminuir desigualdades, uma pequena parte desse ajuste está acontecendo no topo da pirâmide, mostra um estudo inédito do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social (IMDS), com base nos dados daPesquisa inédita revela destinos mais cobiçados

O estudo mostra que, em economias emergentes como Brasil e Índia, os ricos conseguem saltos mais altos e rápidos, acumulam em pouco tempo fortunas capazes de fazê-los ingressar na lista de bilionários já pela metade mais alta, entre as posições 32 e 48. Já na China e nos EUA, as duas maiores economias do mundo, a entrada se dá mais ao final da lista, entre as posições 63 e 70.

Em uma década, houve renovação de quase metade das famílias bilionárias no Brasil, apesar do baixo desempenho da economia nesse período, o que é positivo, na avaliação dele. É um sinal de que a economia brasileira abre novas oportunidades de negócios e investimentos, frisa o economista.O Brasil se destaca como o único país em que a concentração de riqueza entre os bilionários se reduziu nos últimos anos. headtopics.com

Por outro lado, assim como em outros países, as sucessões dentro das famílias mais ricas também influenciam a composição da elite brasileira. Há os casos de novos entrantes cuja origem da fortuna é a herança.

