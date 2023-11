Daronco é detonado por pênalti marcado em Corinthians x Santos: 'Inacreditável'

Decisão do árbitro gerou polêmica no clássico deste domingo (29)gerou polêmica nas redes sociais neste domingo (29). O árbitro foi bastante criticado pela decisão ao enxergar falta em Soteldo dentro da área, nos acréscimos do jogo na Neo Química Arena.

Soteldo carregou a bola dentro da área e chocou a ponta da chuteira com o pé de Bruno Mendez. Daronco analisou o lance durante alguns segundos no VAR e assinalou o pênalti. Mendoza cobrou e empatou o jogo em 1 a 1. Jean Lucas, contra, marcou para o Corinthians.Fora de CampoFora de Campo

