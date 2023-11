Darlan, sensação da seleção de vôlei, quer 'se provar' no caminho até Paris-2024

Darlan em quadra pela seleção no Pré-Olímpico de vôlei, no Maracanãzinho — Foto: Mauricio Val/FVImagem/CBV/Divulgação

O Brasil estreia às 10h30, contra a Colômbia, na Arena Parque O’Higgins. É integrante do Grupo A e terá ainda México (amanhã, às 13h30) e Cuba (na quarta-feira, às 10h30) como rivais na primeira fase. Pelo Grupo B, competem Porto Rico, República Dominicana, Chile e Argentina.

O oposto, que caiu no gosto da torcida brasileira, conta que “ainda não caiu a ficha”, referindo-se à dimensão que ele alcançou com a conquista do Pré-Olímpico. Mas ele já começa a ter alguma noção. Diz que, após a competição, passou a ser abordado na rua, no shopping, no aeroporto e, agora, na Vila dos Atletas. E que “está ficando meio estranha essa coisa de o pessoal querer foto, porque continuo sendo só eu, sabe?”. headtopics.com

O jogador afirma, no entanto, que não se escorará no que fez no Rio e que sabe que precisa ser efetivo novamente. Quando questionado sobre o assunto, divagou: Seu momento é tão especial que ele não se chateia sequer com o fato de não ter por perto o irmão mais velho, Alan, e o técnico Renan, que o chamou pela primeira vez para a seleção adulta (na Liga das Nações de 2022).

— Pode-se dizer que fiquei órfão, sim (sem o técnico). Mas, no esporte, é assim mesmo. Posso ter bastante gente ao meu lado hoje e, amanhã, nem tanto. O que importa é que tenho certeza de que, se eu mandar mensagem para os dois, eles vão me responder, e isso me deixa leve — comenta Darlan: — Aprendi a viver bem sem a companhia dele (Alan), porque ele saiu de casa muito cedo. headtopics.com

