Daqui ou da Bahia? Lei que torna acarajé patrimônio do Rio de Janeiro divide opiniões

A produção e a comercialização do acarajé agora são patrimônios de valor histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro — Foto: Divulgação / Alerj

"O Projeto de Lei 10.157/23, de autoria da deputada Renata Souza (PSol), é legal e foi aprovado em 2ª discussão pelo plenário da Assembléia Legislativa do RJ.

As críticas começaram ser feitas em resposta a uma publicação no perfil do X (antigo twitter) da deputada, no último dia 22, em que ela aparece comendo acarajé em uma barraca em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Na postagem, ela defende a importância da aprovação do projeto pela Alerj. headtopics.com

Precisamos que o Acarajé siga protegido contra os absurdos de alteração no sabor, modo de preparo e forma de venda. Aqui na Bahia é comum percebermos que isso acontece regularmente e mesmo com todos os nossos esforços e engajamento midiático não temos uma LEI que possa nos amparar de forma legal. Essa é uma pauta defendida na ABAM NACIONAL.

A Lei que protege o acarajé na Bahia segue em pauta, esperamos que todos os Deputados dêem sua anuência para seguirmos com a Lei aqui em nossa terra, para assim conseguirmos o mesmo final feliz que o Rio de Janeiro teve; uma lei focada em salvaguardar nossas iguarias de tabuleiro, bem como nossas comerciantes, religiosidade, cultural ancestral e memória geracional colocando nossa maior riqueza de identidade baiana como porta voz de maior representatividade da nossa cultura... headtopics.com

Queremos sim que o ACARAJÉ seja protegido e valorizado em todas as partes do mundo, mas a nossa expectativa é que a terra mãe do Brasil abrace a causa e faça valer a importância desta iguaria aqui em nosso Estado.

