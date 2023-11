Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc SP, morre aos 80 anos

faleceu neste domingo, 29, aos 80 anos. Diretor do Sesc São Paulo desde 1984, ele se tornou uma figura influente na cultura paulista.

Miranda estava internado desde o início do mês no hospital Albert Einstein, na capital paulista. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada. Natural de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro, Miranda atuou no Sesc por 55 anos, ficando à frente da Diretoria Regional da instituição por quatro décadas. Devido ao seu trabalho na ampliação de atividades culturais, esportivas e educacionais, ele é considerado um dos grandes nomes da cultura contemporânea do país.

