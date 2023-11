Daniel Alves acusado de abuso sexual em boate

Mulher de 23 anos acusou Daniel Alves de abusar dela em banheiro de boate; lateral-direito viu carreira e casamento chegarem ao fim, após dar depoimentos que se contradizem sobre o caso por estuprar uma mulher de 23 anos numa boate de Barcelona em dezembro do ano passado. O jogador está preso numa penitenciária da cidade desde janeiro, quando foi prestar esclarecimentos à polícia sobre o caso.

De acordo com a agência EFE, a acusação também pede que o atleta seja obrigado a pagar uma indenização de 150 mil euros (equivalente a mais de R$ 797 mil) à vítima. Desde que foi detido pela polícia espanhola, no dia 20 de janeiro, o jogador já mudou seu depoimento várias vezes, chegando a alegar, inicialmente, que não conhecia a jovem. Depois de ser demitido por justa causa pelo Pumas, time mexicano que defendia, o lateral também passou a viver uma crise no relacionamento com a modelo Joana San





