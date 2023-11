Dani Suzuki lembra término do casamento após nascimento do filho: 'Chorei por oito meses'

Dani Suzuki participou de um dos episódios da nova temporada de “C/Alma”, podcast de Mariana Goldfarb. A atriz e apresentadora relembrou o fim do casamento com Fábio Novaes, pai de seu filho, Kauai, hoje com 12 anos:

— Foi muito duro, mais difícil para mim o fim do meu casamento do que perder alguém que morreu, alguém querido. Nem eu entendi porque para mim tinha sido um luto tão grande quando separei. Achava que a minha tristeza era pelo fim do casamento, relacionada ao que sentia por ele, mas não. Toda a minha separação, depois fui entender, que a minha dor e o meu luto eram por estar perdendo a família.— Tive pais separados.

— Eu sempre gostei de estudar o comportamento humano, há muitos anos tive esse programa “Tribos”, no Multishow. Foi uma virada muito importante na minha vida, porque depois de eu ter entrevistado mais de 150 tribos urbanas, eu fui para um outro programa, que era o “Pé no chão”, eu morando com as tribos. Eu morei com os índios do Alto Xingu, com os esquimós no Alasca, com as bruxas, com pessoal do Santo Daime, com as gueixas no Japão. Foram tantos povos diversos. headtopics.com

