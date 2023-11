Dónde comer en Valladolid, según el cocinero Víctor Martín

Nacido en León hace 50 años, lleva 16 al frente del restaurante Trigo, que dirige junto a su esposa, Noemí Martínez, jefa de sala y sumiller. Desde 2018 luce una estrella Michelin, Víctor Martín elabora una cocina de corte moderno manteniendo las raíces castellanas, que se abastece principalmente de la despensa de Castilla y León y de los productos de temporada, algunos de ellos procedentes de la surtida huerta de Tudela de Duero.

Dirección: Plaza Martí y Monsó, 4, Valladolid. Teléfono: 983 357 936. 4. Olibher, en la Plaza Mayor. Tienen varios establecimientos y siempre están abiertos. Su fuerte son los embutidos, los bocadillos de jamón o de lomo, que se puede acompañar de un buen vino. Dirección: Plaza Mayor, 13, Valladolid. Teléfono: 983 747 122. 5. Amor Amargo es el sitio perfecto para tomar un bloody mary, o cualquier coctel con café y vodka.

