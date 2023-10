Dólar sobe a R$ 5,01, e Ibovespa tem queda firme após fala de Lula sobre meta fiscal

O dólar fechou em alta e o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa brasileira, a B3, teve queda firme nesta sexta-feira (27), após falas do presidente Lula (PT) sobre a meta fiscal do país.

No pregão de hoje, investidores também repercutiram dados da inflação dos Estados Unidos, em busca de novos sinais sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) quanto ao juro básico do país.

Na quinta-feira, o dólar encerrou o dia cotado a R$ 4,9896, com recuo de 0,23% . Veja mais cotações. Com o resultado de hoje, a moeda passou a acumular perdas de:Na quinta-feira, o índice fechou com queda de 0,82%, aos 112.830 pontos. Com o resultado, passou a acumular:O que está mexendo com os mercados? Os investidores reagiram à fala de Lula (PT) sobre a meta fiscal do país. headtopics.com

"Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Já dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero", afirmou Lula. O presidente destacou que não deseja abrir o ano de 2024 com cortes em investimentos, a exemplo de obras de infraestrutura.

Foi divulgado, pela manhã, o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), que é um dos dados inflacionários de maior relevância para o Fed na tomada de decisões relacionadas à política monetária do país. headtopics.com

Apesar de a grande maioria das projeções indicar que o BC norte-americano manterá os juros estáveis na próxima reunião — que está prevista para a próxima semana —, o mercado ainda tenta avaliar quantas altas de juros ainda podem vir à frente e por quanto tempo as taxas devem permanecer elevadas.

Consulte Mais informação:

g1 »

Ibovespa descola dos mercados nos EUA e fecha em altaIbovespa descola dos mercados nos EUA e fecha em alta Consulte Mais informação ⮕

Ibovespa fecha em alta impulsionado por Vale e bancosO índice Ibovespa encerrou a quinta-feira com um avanço de 1,73%, aos 114,7 mil pontos. O movimento não acompanhou os mercados internacionais Consulte Mais informação ⮕

O sentimento dos militares sobre a escolha de Flávio Dino para o STFMinistro da Justiça desponta como nome favorito para Lula indicar à corte Consulte Mais informação ⮕

Escolha do novo comando do PSDB opõe Eduardo Leite e Aécio Neves; veja os principais candidatosEnquanto o governador do Rio Grande do Sul deverá trabalhar para eleger Tasso Jereissati ou Reinaldo Azambuja, deputado federal defende caciques como José Aníbal, Marconi Perillo e Adolfo Viana Consulte Mais informação ⮕

Petkovic critica escolha da camisa 10 para Gabigol: “Muito pesada'Petkovic é o entrevistado do programa 'Fala Jogadô' e relembra várias passagens de sua vitoriosa carreira Consulte Mais informação ⮕

Valdemar autoriza Salles a deixar partido para disputar prefeitura de SPCondição é que Jair Bolsonaro escolha a vice do prefeito Ricardo Nunes (MDB) Consulte Mais informação ⮕