Dólar opera em baixa, mas reduz ritmo diante de alta de juros futuros

O dólar opera em baixa na manhã desta terça-feira, 2, mas já reduz o ritmo diante do viés de alta de juros futuros na esteira da valorização dos rendimentos dos Treasuries.A moeda americana é pressionada em manhã de valorização de commodities e com a previsão de um leilão extraordinário do Banco Central de até US$ 1 bilhão em swap cambial (12h30), que corresponde à venda de dólar no mercado futuro.

É a primeira vez desde dezembro de 2022 que o BC intervém no câmbio e a operação se justifica em razão da 'demanda por instrumentos cambiais resultantes dos efeitos do resgate de NTN-A3 (Nota do Tesouro Nacional, subsérie A3) em 15/4/2024', segundo a autarquia. Além disso, o BC realiza a rolagem habitual de swap (11h30).Na segunda-feira, a moeda americana à vista fechou a R$ 5,0591 (+0,87%), a maior cotação desde 13 de outubro, após encerrar o primeiro trimestre com ganhos de 3,34

