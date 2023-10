Dólar hoje 27/10: abre em queda com mercado reagindo à inflação nos EUA

abre em queda nesta sexta-feira, 27, o mercado está reagindo à inflação dos EUA, com a divulgação do índice de preços de gastos com consumo (PCE) pelo Fed que sobe 0,3% em setembro ante agosto e 3,7% ante 2022. Além disso, o mercado também analisa ose a produção da Petrobras.

A Multiplan (MULT3) revelou um aumento de 41% no lucro do terceiro trimestre, enquanto a Usiminas (USIM5) registrou prejuízo. A Amazon (AMZO34) surpreendeu positivamente, com um lucro considerável de US$ 9,88 bilhões no terceiro trimestre, muito acima das expectativas. Suas vendas também aumentaram. Esses resultados financeiros de várias empresas estão no foco dos investidores.trata-se de milhares de dólares em transação no mercado de câmbio.

Exportações: Com um real mais valorizado, as exportações brasileiras tornam-se mais competitivas, impulsionando o setor e favorecendo a balança comercial. Inflação: Uma cotação do dólar mais baixa pode ajudar a conter a inflação, uma vez que reduz o custo de importação de produtos. headtopics.com

Investimentos estrangeiros: Um real mais forte pode atrair investimentos estrangeiros para o país, impulsionando a economia e estimulando o crescimento de diversos setores. Estagiária da Exame Invest, cursando jornalismo na Universidade Paulista de São Paulo. Trabalha com conteúdo para mercado financeiro desde 2021.A XR Advisor cresce 61% em um ano com soluções de negócios diversificadas

