Dólar cai ante real e pares emergentes, com petróleo forte e China

A cotação do dólar recua ante o real, na manhã desta sexta-feira (27), em linha com a desvalorização externa frente outros pares emergentes ligados a commodities, como peso mexicano, peso colombiano rublo e rand sul africano. Mas a alta leve dos rendimentos dos Treasuries e do índice DXY do dólar frente seis moedas principais limitam em meio à espera pelos dados de atividade e inflação do PCE dos Estados Unidos em setembro (9h30).

Forte alta do petróleo contribui para o alívio no mercado de moedas emergentes, bem como o avanço anual de 11,9% no lucro industrial na China em setembro, no segundo ganho consecutivo, indicando que a segunda maior economia do mundo está se estabilizando à medida que Pequim intensifica suas medidas de estímulo.No entanto, o receio com uma nova escalada do conflito no Oriente Médio ajudam a limitar os ajustes nos mercados em geral.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalodia »