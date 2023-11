Dólar cai a R$ 4,97 e alcança menor patamar desde setembro, após decisão do Fed e à espera do Copom; Ibovespa sobe

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, encerrou o pregão com alta de mais de 1%.Dólar Ao final da sessão, o dólar fechou em queda de 1,34%, cotado a R$ 4,9730, no menor patamar desde setembro. Veja mais cotações.

O que está mexendo com os mercados? O principal destaque desta sessão fica com a "Super quarta" — como é chamado o dia em que tanto o Fed quanto o BC brasileiro divulgam suas decisões de juros. Se confirmado, esse será o terceiro corte seguido da taxa básica — que cairá ao menor patamar desde maio de 2022, quando estava em 11,75% ao ano.

A instituição projetou corte para 12,25% ao ano, mas acrescentou que, em sua visão, uma aceleração no ritmo de corte é cada vez menos provável "em linha com a elevação nos juros americanos e riscos fiscais persistentes no quadro doméstico". A projeção do mercado financeiro é que a taxa de juros tenha uma nova queda em dezembro deste ano e termine 2023 em 11,75% ao ano.

Já nos Estados Unidos, o Fed anunciou que manteve as taxas de juros do país inalteradas, conforme era esperado pelo mercado, mas deixou a porta aberta para outro eventual aumento nos custos do empréstimos no futuro.

Em entrevista a jornalistas após a divulgação do comunicado do Fomc, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que não é verdadeira a ideia de que é "difícil" para o BC dos EUA voltar a subir os juros do país, destacando que cortes de juros não estão no radar da autarquia no momento.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXAME: Dólar hoje 1/11: abre em queda em dia de super quartaMoeda americana opera em queda com mercado aguardando as reuniões do Fed e Copom

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: O que esperar da 'Superquarta' de decisões do Copom e do Fed?Investidores estão de olho não só no nível em que os juros ficarão no Brasil e nos EUA, mas também na comunicação dos BCs sobre os próximos passos da política monetária

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Copom e Fed decidem juros: o que esperar da Super QuartaBancos Centrais brasileiro e americano divulgam os próximos passos da política monetária

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Termina a terceira sessão de análise de conjuntura do CopomColegiado revisitou temas importantes para a tomada de decisão da taxa Selic

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Copom retoma a primeira parte da reunião de análise de conjunturaExpectativa de redução da taxa Selic em 0,5 ponto percentual

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Cinco Minutos: Copom inicia reunião em clima de ressacaTambém neste episódio: após critica à meta fiscal, Lula convoca Haddad e líderes políticos para reunião no Palácio do Planalto

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕