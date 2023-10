Cunhada de Michelle Bolsonaro recebe R$ 21,4 mil no gabinete de vereador da base de Tarcísio

(Republicanos). Desde fevereiro deste ano, Magna Cely Dourado Torres trabalha como coordenadora especial legislativa para Jorge Wilson Filho (Republicanos). Magna é esposa de Diego Torres, irmão de Michelle, que ocupa a função de "Assessor Especial do Governador I" no Palácio dos Bandeirantes.

Rejeição de indicado de Lula ao comando da DPU teve o aval de pelo menos seis senadores de partidos da base Na Câmara Municipal de São Paulo, a coordenadora especial recebe um salário bruto de R$ 21.480,11. Com os descontos, o montante líquido fica em R$ 15.822,25. Natural de Ceilândia, em Brasília Magna Torres tem 33 anos, é professora de formação e chegou a atuar na rede estadual de ensino do Distrito Federal. Nas redes sociais, ela adere a uma postura discreta. Casados desde 2009, o casal tem dois filhos pequenos.

Já o seu marido, para a função de confiança na gestão de Tarcísio, recebe um salário líquido de R$ 21,5 mil. Ao longo do mandato de Bolsonaro, Torres foi assistente técnico do Ministério da Defesa, posto de confiança no qual recebia R$ 5,6 mil por mês. headtopics.com

Jorge Wilson Filho, seu empregador, é o vereador mais jovem da Câmara de São Paulo, aos 23 anos. O seu pai, Jorge Wilson, é conhecido por ser o "Xerife do Consumidor" e é o líder do governo Tarcísio na Assembleia Legislativa.

Eleito suplente em 2020, Jorge Wilson Filho assumiu a vaga de vereador quando a secretária de Políticas para a Mulher, Sonaira Fernandes, foi convidada para integrar o primeiro escalão do governador. No pleito, ele obteve pouco mais de 12 mil votos. A reportagem procurou o gabinete do vereador e será atualizada em caso de manifestação. headtopics.com

Consulte Mais informação:

JornalOGlobo »

Michelle Bolsonaro lidera disputa contra Gleisi pelo Senado no ParanáLevantamento foi feito pelo instituto Paraná Pesquisas Consulte Mais informação ⮕

Michelle Barros assina com SBT para novo programa: 'Extremamente feliz'Depois de sair da Globo em 2022, apresentadora volta à TV. Consulte Mais informação ⮕

Meghan Markle está próxima de assinar contrato multimilionário com produtora de podcastMichelle e Barack Obama também fecharam acordos lucrativos para produzir conteúdo na mesma produtora Consulte Mais informação ⮕

A nova emissora de Michelle Barros, ex-apresentadora da GloboEx-titular do telejornal 'Hora Um' comandará revista eletrônica na empresa de Silvio Santos Consulte Mais informação ⮕

Taxação dos 'super-ricos': quem são os 12 deputados do PL de Bolsonaro que votaram com o governoNomes como Tiririca e Rosângela Reis, próxima de Michelle Bolsonaro, estão entre os nomes que votaram na proposta cara a Lula; na oposição, 38 parlamentares deram aval Consulte Mais informação ⮕

Carlos Bolsonaro entra com ação na Justiça para reaver porte de arma negado pela PFVereador alega sofrer ameaças e desistiu de recurso junto à própria Polícia Federal para tentar a via judicial Consulte Mais informação ⮕