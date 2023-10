Cultura Kayapó chega ao MAC Niterói em forma de exposição

Niterói – A mostra Mekukradjá Obikàrà: com os pés em dois mundos” será aberta no próximo sábado (28) no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. A exposição apresenta experiências imersivas, depoimentos inéditos e um acervo composto por obras produzidas pela nova geração do povo Mebêngôkre-Kayapó, e segue em cartaz até 26 de novembro.

O Coletivo Beture é um movimento dos Mekarõ opodjwyj de cineastas e comunicadores indígenas Mbêngôkre-Kayapó. A denominação vem de uma formiga, encontrada no território Kayapó, que tem como característica uma mordida bastante potente, a cabeça vermelha e a bunda preta, mesmas cores usadas pelos indígenas desta etnia quando se pintam para a guerra.

