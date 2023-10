Cultura divulga lista de pareceristas para avaliação técnica de projetos

São João da Barra – Com quatro vagas para audiovisual de R$2.500 cada e três para as demais áreas culturais com valor individual de R$1.500, a Secretaria Municipal de Cultura de São João da Barra (Secult) apontou, nessa quinta-feira (26), a listagem do resultado preliminar dos pareceristas que concorrem a sete vagas para atividades de análise e emissão de parecer técnico sobre projetos culturais no âmbito da Lei Paulo Gustavo.

Parecerista é um funcionário público responsável pela formulação de pareceres, opiniões especializadas sobre determinado assunto.

