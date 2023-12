Cuidados essenciais para atividades ao ar livre

Final de ano geralmente é um convite às atividades ao ar livre. Uma excelente maneira de se manter ativo e desfrutar do “ventinho na cara”, do Sol na pele e da sensação de liberdade longe dos escritórios e dos limites impostos pelas paredes.Contudo, a exposição prolongada ao Sol, o vento e outros elementos climáticos podem afetar a saúde da pele e do cabelo.

Pensando nisso, conversamos com a médica dermatologista Daniella Cury e preparamos algumas dicas de cuidados essenciais para manter a vitalidade e a saúde enquanto se exercita em locais abertos com temperaturas mais altas. Somado às dicas da “Doc Dany”, trago também alguns produtos testados e aprovados, eleitos como os melhores de 2023 aqui no Nosso Corre para essas situações: 1. Proteção solar“Sabemos que essa é uma recomendação conhecida por todos, mas a pele é o maior órgão do corpo humano”, lembra a médica dermatologista. ”O Sol é uma fonte valiosa de vitamina D, mas a exposição excessiva ou em horários de alta intensidade, pode causar danos à pele





Band.com.br » / 🏆 26. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Método LIDE: 4 passos para criar uma rotina 'à prova' de desmotivaçãoDescubra os quatro passos do Método LIDE para criar uma rotina que seja 'à prova' de desmotivação e algumas dicas extras para manter as metas estipuladas para o ano novo.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Mega da Virada: após ganhar na loteria mais de 50 vezes, ex-BBB Paulinha Leite revela 'truque' para sorteio de R$ 550 milhõesAtenção está entre as principais dicas da apostadora para a clássica edição de ano novo; apostas da Mega da Virada vão até o dia 31 de dezembro, às 17h

Fonte: RevistaEpoca - 🏆 17. / 63 Consulte Mais informação »

Destruição de Gaza e assassinato de crianças não trarão paz à região, diz UnicefUm representante do Unicef ​​na Faixa de Gaza diz nunca ter visto tantas crianças tão gravemente feridas numa guerra. James Elder, porta-voz da organização, descreveu os hospitais no norte da Faixa de Gaza como "zonas de guerra", onde estacionamentos e espaços ao ar livre estão repletos de salas de emergência improvisadas.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

A substituição do trabalho humano por máquinasPesquisas recentes reforçam o suporte que a IA generativa pode dar às atividades humanas e profissionais

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Para quando o calor intenso voltar: veja 40 opções para se refrescar no verãoLista inclui ar-condicionado, ventilador, máquina de gelo, sorveteira e até piscina inflável para driblar a nova onda de calorão prevista para as próximas semanas.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »