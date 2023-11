Cuesta lamenta derrota do Botafogo e gol do Cuiabá: 'Tivemos má sorte'

Rio - Victor Cuesta lamentou o gol sofrido e a derrota do Botafogo para o Cuiabá por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, na noite deste domingo, 29, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cabe destacar que o tento do Dourado veio num vacilo alvinegro. Após Luis Henrique perder a posse no setor ofensivo, Pitta foi acionado em velocidade pelo lado esquerdo. Lucas Perri apareceu no meio de campo para tentar o corte, mas a bola carimbou em Pitta.

Agora é corrigir alguns erros e seguir, porque ainda estamos na frente e dependemos de nós', disse Cuesta, ao SporTV. O camisa 15 do Botafogo chegou a fazer um gol na reta final do primeiro tempo, mas o lance foi invalidado por toque de mão. Na entrevista pós-jogo, Cuesta acenou positivamente com a marcação. 'Sim, bateu na mão, acho que foi certa a decisão', sintetizou o defensor.

Botafogo perde para o Cuiabá e vê Palmeiras mais perto no BrasileirãoBotafogo foi recebido com festa pela sua torcida antes de partida contra o Cuiabá pelo Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

VÍDEO: Assista aos melhores momentos de Botafogo x CuiabáVeja os melhores lances de Botafogo x Cuiabá pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Consulte Mais informação ⮕

Em noite de chuva e homenagem a Garrincha, Cuiabá surpreende o líder BotafogoPitta marca o único gol da partida, que diminui distância entre o alvinegro e o Palmeiras para seis pontos Consulte Mais informação ⮕

Em noite de chuva e homenagem a Garrincha, Cuiabá surpreende o líder BotafogoPitta marca o único gol da partida, que diminui distância entre o alvinegro e o Palmeiras para seis pontos Consulte Mais informação ⮕

Botafogo leva gol inusitado, perde para o Cuiabá e aumenta jejum de vitória no Nilton SantosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Botafogo perde para o Cuiabá, e distância do Palmeiras cai para seis pontosLíder do Brasileirão foi derrotado em casa neste domingo (29) Consulte Mais informação ⮕