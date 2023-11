Cuenca: um tesouro andino a ser descoberto

Terceira maior cidade do Equador, Cuenca se destaca por clima tranquilo, centro histórico bem preservado, ruínas pré-colombianas e a tradição da confecção do chapéu Panamá. Com cerca de 360 mil habitantes, Cuenca é a terceira maior cidade do Equador. Mas quem caminha por suas ruas, dentro ou fora do preservado centro histórico, pode ter a impressão de estar num lugar bem menor, e num tempo que não é exatamente o nosso.

Fora do radar da maioria dos viajantes internacionais que passam pelo país sul-americano, Cuenca é um tesouro andino pronto para ser descoberto, com atrativos que vão de reservas naturais a importantes ruínas incas, passando pela origem do chapéu mais famoso do mundo

:

