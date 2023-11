Cuando Taylor encontró a Travis

En cuanto las calabazas desaparecen de los escaparates, Antena 3 se apresura a sustituir sus telefilmes sobre niñeras asesinas por historias de ejecutivas que encuentran el amor en pueblos nevados de Vermont. Han desaparecido Lubitsch, La Cava y Ephron y sus diálogos de saque y volea, pero no la necesidad de romance vicario. Lo evidencia la desmesurada atención que despierta en Estados Unidos la relación entre Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.