CSN compra 18,6% da Panatlântica e eleva participação para quase 30% na siderúrgica

Na avaliação do Ministério da Fazenda, a fala de Lula "foi um pouco precipitada" e há temores com a possibilidade de "perda de disciplina" fiscal neste momentoMinistro da Fazenda ainda não comentou as declarações dadas pelo presidente da República sobre a meta para 2024 e déficit primárioCategoria tem déficit de R$ 2,57 bilhões no mês de outubro, enquanto o superávit do ano foi para R$ 6,67 bilhõesPaís deve crescer...

O valor associa o preço da compra, no montante de até R$ 2,26 bilhões, e o endividamento líquido da companhia, de aproximadamente R$ 971 milhõesEm Congonhas, incidente com aeronave particular prejudicou o cronograma de pousos e decolagens; em Guarulhos, voos foram alterados devido a condições meteorológicas

Com mais de 280 exames realizados mutirão Outubro Rosa em Búzios continua dias 30 e 31No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Cantor de funk melody Stevie B é casado há mais de 30 anos com brasileiraCom grandes sucessos nos anos 90, Stevie está no Brasil para cumprir agenda de shows.

Menú semanal de El Comidista (30 de octubre a 5 de noviembre)Calabaza asada, mantequilla tostada y almendra, brócoli con crema de frutos secos y panna cotta de castañas: nuestro menú semanal está para decirle "ole, ole" sin parar

Conselho de Segurança da ONU marca nova reunião de emergência para segunda-feira (30)Escolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Levantamento do CNJ aponta que 30% dos presídios não têm bibliotecasCenso revela nível insatisfatório de atividades educacionais

