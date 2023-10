Crusoé: “Precisamos desse sangue”, diz líder do Hamas sobre civis palestinos

A frase de Haniyeh explica por que os terroristas usam civis palestinos como escudos humanos e não hesitam em provocar ações militares de IsraelO palestino Ismail Haniyeh, o líder do Hamas no exílio, que vive comodamente entre o Catar e a Turquia, mostrou a importância que a morte de civis palestinos tem para os seus terroristas em entrevista ao canal de televisão libanês do HezbollahEu convoco a todos — todas as pessoas livres do mundo, todos os...

Somos nós que precisamos desse sangue, para que ele desperte o espírito revolucionário entre nós. Para que ele desperte em nós a determinação. Para que desperte em nós o espírito de desafio e nos empurre para seguir em frenteA declaração de Haniyeh explica por que os terroristas usam civis palestinos como escudos humanos, escondendo-se nos subterrâneos dos hospitais da Faixa de Gaza.

