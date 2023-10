Crusoé: “Os robôs contra Javier Milei”

O candidato libertário à Presidência da Argentina, Javier Milei, deu munição à campanha do seu rival, o ministro da Economia, Sergio Massa, na noite de ontem, quinta-feira, 27 de outubro.“Podemos pedir que parem os murmúrios atrás das câmeras? Porque é muito difícil conversar com tanta gente conversando”, disse Milei.

“São temas muito delicados e vejo que não param de falar, apesar das minhas mudanças de tom para pedir-lhes implicitamente”, acrescentou. Ele demonstrou irritação e se voltava os olhares para aqueles que responsabilizava pelo barulho — o entrevistador, o jornalista Esteban Trebucq, que é simpatizante de Milei, confirmou posteriormente a existência dos barulhos.

O libertário encerrou sua bronca afirmando: “Vamos concordar que temos um nível de ruído pouco convencional para questões tão complexas como as que estamos tratando. E se eu cometer um erro, eles vão me destruir publicamente e ninguém vai dizer que houve um murmúrio por trás que estava me matando”. headtopics.com

Consulte Mais informação:

o_antagonista »

Anne Dias na Crusoé: “As saídas para Javier Milei”Peronismo e kirchnerismo são definições claras do populismo, do qual a América Latina já está farta Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: “Fãs de BTS fazem manifesto contra Milei”O motivo são postagens antigas da vice de Javier Milei, Victoria Villaruel, que foram recuperadas nesta semana Consulte Mais informação ⮕

Eleição na Argentina: Patricia Bullrich declara apoio a Javier MileiNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Javier Milei apela a futebol e animação em busca de apoio na ArgentinaCandidato à presidência se prepara para o segundo turno das eleições Consulte Mais informação ⮕

Javier Milei confunde Dan Brown com Dante Alighieri, e tradutora reage: 'Patético'Candidato de ultradireita das eleições argentinas propaga conteúdo com informação falsa por meio das redes sociais ao fazer citação errada Consulte Mais informação ⮕

Fãs de Taylor Swift iniciam campanha na Argentina contra Javier MileiO deputado Javier Milei disputará o segundo turno presidencial em 19 de novembro com o candidato governista e atual ministro da Economia, Sergio Massa Consulte Mais informação ⮕