Crusoé: o direito dos judeus à autodeterminação

Karina Stange Calandrin, pesquisadora do Instituto Brasil-Israel e do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo (IRI-USP)Há quem tente dividir o que seria antissemitismo de uma crítica ao Estado de Israel. O que a sra. acha disso?

Existe, claro, a crítica ao Estado de Israel, e entendo que esse é um assunto que apareceu muito nas redes sociais. Mas falta o mínimo raciocínio lógico nessa questão. Quando se critica o governo de qualquer país, não está se criticando os seus cidadãos.

O problema se torna antissemitismo quando a crítica ao Estado de Israel não é sobre o governo de Benjamin Netanyahu ou sobre seus ministros. É uma crítica à própria legitimidade do Estado de existir, a crítica de que os judeus não são um povo, de que todos os países do mundo podem existir e se autodeterminar, menos o povo judeu.

