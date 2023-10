Crusoé: Embaixada do Brasil diz que carro oficial com cocaína foi furtado

Veículo oficial da Embaixada do Brasil na Bulgária tinha sido apreendido na Turquia com mais de 50 quilos de cocaína, as duas pessoas que estavam no carro foram detidasA Embaixada do Brasil na Bulgária esclareceu, por nota, que oEm aditamento à nota anterior sobre o assunto, a Embaixada informa que foi vítima de furto de veículo oficial, na passada sexta-feira, dia 20, cometido por contratado local de nacionalidade búlgara, que exercia a função...

Veículo oficial da Embaixada do Brasil na Bulgária tinha sido apreendido na Turquia com mais de 50 quilos de cocaína, as duas pessoas que estavam no carro foram detidasA Embaixada do Brasil na Bulgária esclareceu, por nota, que oEm aditamento à nota anterior sobre o assunto, a Embaixada informa que foi vítima de furto de veículo oficial, na passada sexta-feira, dia 20, cometido por contratado local de nacionalidade búlgara, que exercia a função de motorista oficial e que foi imediatamente demitido por justa causa.A Embaixada notificou de imediato as autoridades búlgaras competentes, registrou a ocorrência policial, e colocou-se à disposição para colaborar e prestar todas as informações que se fizerem necessárias”,Segundo informações do portal de notícias, o carro teria entrado na Turquia, na última sexta-feira, 20, pelo posto de controle de Kapıkule, localizado na região noroeste do país. A origem do veículo seria uma vila no sul da Bulgária.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

o_antagonista »

Crusoé: carro de embaixada brasileira é detido na Turquia com cocaínaO mais influente site jornalístico de política do Brasil Consulte Mais informação ⮕

Carro da Embaixada do Brasil na Bulgária é apreendido com 55 kg de drogaCarro da Embaixada do Brasil na Bulgária é apreendido com 55 kg de droga Consulte Mais informação ⮕

Dupla é presa transportando cocaína em carro furtado da embaixada brasileira na BulgáriaEm nota, o Itamaraty aponta que o veículo foi furtado por um funcionário contratado local, já demitido por justa causa Consulte Mais informação ⮕

Carro da embaixada brasileira é apreendido com cocaína na TurquiaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: “Fãs de BTS fazem manifesto contra Milei”O motivo são postagens antigas da vice de Javier Milei, Victoria Villaruel, que foram recuperadas nesta semana Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: A turma da pesada já apareceu para o aniversário de LulaO mais influente site jornalístico de política do Brasil Consulte Mais informação ⮕