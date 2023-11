Crusoé: beneficiários de programa social na Argentina viajavam ao exterior

Todos foram suspensos do programa, um bônus ligado a condições de emprego e chamado Potenciar Trabajo. Trata-se de 1.129 pessoas que registraram viajem a países sem fronteira com a Argentina naquele período — há uma exceção para aqueles que visitaram o Peru, país de origem de muitos imigrantes daqui.

“A saída do país não merece suspensão nem presunção de irregularidade, uma vez que existem beneficiários que sejam parentes de imigrantes desses países ou sejam imigrantes desses países residentes na Argentina”, disse a ministra do Desenvolvimento Social, Victoria Tolosa Paz, na rede social X, anteriormente conhecido como Twitter.

Marijuán identificou 29.076 viagens de avião (sem especificar o destino) e 817, de cruzeiro. Ainda há centenas de milhares de registros de viagem por outros meios.O Potenciar Trabajo é um dos maiores programas sociais da Argentina. Ele atinge 1,3 milhões de pessoas e movimentou, no ano passado,

Batizado assim na gestão atual, do presidente Alberto Fernández, o Potenciar Trabajo segue uma tradição argentina de programas de transferência de renda ligados a condições de emprego que são terceirizados.

O governo libera o orçamento desses programas a sindicatos e a movimentos sociais, que, por sua vez, repassam a cooperativas de classes trabalhistas e aos beneficiários individuais.

