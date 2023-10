Crusoé: “Argentina entre a certeza da inflação e um salto no vazio”

Preencha o campo abaixo com seu melhor e-mail, o analista de opinião pública argentino Orlando D’Adamo afirmou que o segundo turno da eleição Argentina será muito disputado, com o peronista Sergio Massa e o libertário Javier Milei aguardando a contagem da última mesa.

Para o diretor do Centro de Opinião Pública da Universidade de Belgrano, as previsões de que Massa não conseguiria ganhar mais votos, uma vez que ele é o atual ministro da Economia e o país enfrenta uma inflação de 140% ao ano, podem ser revistas, uma vez que Milei tem gerado muita incerteza entre os eleitores.

“Se o rival de Massa não tivesse a personalidade de Milei, e fosse uma pessoa mais equilibrada, mesmo que tivesse a sua ideologia política, seria muito mais fácil [Segundo o analista, Milei ter conseguido menos votos no primeiro turno que nas primárias partidárias de agosto mostra que o libertário alcançou um limite de saturação.Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade é do autor da mensagem. headtopics.com

Consulte Mais informação:

o_antagonista »

Eleições na Argentina: Patricia Bullrich anuncia apoio a Javier Milei no 2º turnoCandidata de centro-direita teve 23% dos votos na primeira etapa da votação e havia sinalizado que não endossaria Sergio Massa Consulte Mais informação ⮕

Na Argentina, Bullrich declara apoio a Javier MileiO mais influente site jornalístico de política do Brasil Consulte Mais informação ⮕

Argentina: Patricia Bullrich anuncia apoio a Javier Milei no 2º turno das eleições presidenciaisMilei disputa a Presidência da Argentina contra Sergio Massa na votação que ocorrerá em 19 de novembro Consulte Mais informação ⮕

Patricia Bullrich anuncia apoio a Javier Milei no 2º turno na ArgentinaBullrich recebeu 23% dos votos do primeiro turno e seu apoio a Milei consolida uma aliança de oposição contra o candidato do governo, Sergio Massa, atual ministro da Economia Consulte Mais informação ⮕

Patricia Bullrich, derrotada nas eleições na Argentina, declara apoio a Javier MileiEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Argentina: Patricia Bullrich anuncia apoio a Javier Milei no 2º turno das eleições presidenciaisMilei disputa a Presidência da Argentina contra Sergio Massa na votação que ocorrerá em 19 de novembro Consulte Mais informação ⮕