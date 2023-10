Crusoé: A turma da pesada já apareceu para o aniversário de Lula

O presidente brasileiro chegou aos 78 anos. Em seu primeiro aniversário no terceiro mandato, seus amigos ditadores do continente correram para parabenizá-loLula faz 78 nesta sexta-feira (27).

Enquanto o X (antigo Twitter) do presidente aparece com balões subindo a cada vez que a página é aberta, as mensagens de parabéns vêm de ministros, parlamentares aliados, petistas históricos e mesmo de fora do país.Mais pirotécnico ainda foi Nicolás Maduro, que neste ano completou uma década à frente da ditadura bolivariana na Venezuela. Com um vídeo cheio de filtros, ele ressuscitou um discurso de seu mentor e antecessor, Hugo Chavez.

