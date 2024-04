Cristiano Ronaldo pinta as unhas dos pés de preto e chama atenção

Cristiano Ronaldo postou uma foto em seu Instagram nesta segunda com as unhas do pé pintadas de preto. Unhas pretas (sem esmalte), dedos tortos e ossos protuberantes chamam a atenção por destoarem do formato e características considerados padrões desta parte do corpo. Apesar da estranheza, não é incomum os machucados e alterações desse tipo em atletas. A podóloga esportiva Mariza Ferreira, que integra uma equipe desportiva prestadora de serviços para clubes como Botafogo e Fluminense, explicou mais detalhes sobre os fenômenos e por quais motivos os esportistas tendem a ter enfermidades nos pés.

