Cristiano Ronaldo constrói mansão opulenta em Portugal

Os investimentos de Cristiano Ronaldo não conhecem fronteiras. O astro português vive os últimos anos da carreira como jogador no futebol profissional na Arábia Saudita, onde integra a equipa do Al Nassr. Porém, simultaneamente, Ronaldo já traça a sua vida pós-aposentadoria. Recentemente, foram reveladas novas imagens e vídeos mostrando a construção de sua opulenta mansão em Portugal. Esta será a sua futura residência dele com a companheira, Georgina Rodríguez, e os cinco filhos.

Em outubro de 2022, Ronaldo comprou um imóvel na pitoresca cidade costeira de Cascais, localizada a 20 quilômetros de Lisboa, no valor de US$ 10 milhões (o equivalente a R$ 49 milhões). Atualmente, este imóvel está em fase de ampliação e renovação, o que elevará o seu preço para US$ 28 milhões (R$ 137 milhões), tornando-o na residência mais cara de Portugal

