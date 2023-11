Crise econômica na Argentina gera tensão entre governo e presidente eleito

Em meio à pior crise econômica de sua história, o dia seguinte ao segundo turno da Argentina foi marcado por muitas reviravoltas entre as equipes do governo de Alberto Fernández e do presidente eleito, Javier Milei (La Libertad Avanza). No início da noite, o anúncio para acalmar os mercados de que os dois lados acertaram fazer uma transição calma e ordenada, mediante um pacote de medidas oficiais que incluem um dólar melhorado para os exportadores.

O dia foi permeado de muita tensão: expectativas sobre quem será o ministro da Economia do novo governo, boatos de licença do derrotado ministro de Economia, Sergio Massa (Unión por la Patria). As medidas foram confirmadas por fontes do Ministério de Economia, mas até a noite desta segunda-feira (20) não havia um comunicado oficial. Milei e Massa se viram obrigados a negociar para descomprimir tensão nos mercados que reabrem hoje após o feriado naciona





valoreconomico » / 🏆 4. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Eleições na Argentina: mais de 100 economistas dizem que ideias de Milei podem 'devastar' ArgentinaDocumento foi assinado por Thomas Piketty, Branko Milanovic e outros pesquisadores de vários países

Fonte: exame - 🏆 18. / 28,125 Consulte Mais informação »

Sergio Massa: “La segunda vuelta es ‘Milei sí o Milei no”El candidato peronista a la presidencia de Argentina anuncia un plan de estabilización en caso de ganar las elecciones, explica sus diferencias con el kirchnerismo y alerta sobre la violencia y los desequilibrios de su rival ultra

Fonte: elpais_brasil - 🏆 19. / 23,4375 Consulte Mais informação »

Massa e Milei lideram e devem disputar presidência da Argentina no 2º turnoMassa e Milei lideram e devem disputar presidência da Argentina no 2º turno

Fonte: sbtnews - 🏆 29. / 22,5 Consulte Mais informação »

Massa e Milei lideram e disputa à presidência da Argentina vai ao 2º turnoMassa e Milei lideram e disputa à presidência da Argentina vai ao 2º turno

Fonte: sbtnews - 🏆 29. / 22,5 Consulte Mais informação »

‘Bolsonaro tira votos de Milei’, diz diretor do único instituto que acertou 1o turno na Argentina‘Bolsonaro tira votos de Milei’, diz diretor do único instituto que acertou 1o turno na Argentina

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

'Bolsonaro argentino': Milei elege terceira maior bancada no Congresso da Argentina'Bolsonaro argentino': Milei elege terceira maior bancada no Congresso da Argentina

Fonte: sbtnews - 🏆 29. / 22,5 Consulte Mais informação »