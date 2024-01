Crise de segurança no Equador: o que outros países podem aprender?

Sequestros de policiais, fugas de importantes líderes criminosos das prisões e incursões de grupos armados em universidades são alguns dos episódios que atingiram o país nos últimos dias. A crise de segurança no Equador agravou-se especialmente nos últimos 4 anos. Em 2023, o Equador bateu o seu recorde histórico de homicídios com 7.878, um aumento drástico em comparação com os 1.187 registrados em 2019.

Equador: a megaoperação militar para transferir líder de quadrilha acusado de ameaçar candidato assassinado. O país se tornou um importante centro regional de armazenamento, processamento e distribuição de drogas, o que fortaleceu as mais de 20 facções criminosas que nele operam. Diante desta situação complexa, o que outros países, como o Brasil, podem aprender com o que está acontecendo hoje no Equador? Especialistas consultados pela BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, concordam que uma das coisas mais importantes para impedir o avanço do crime organizado é a presença do Estado em diferentes territórios





