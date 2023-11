Crise de abastecimento de alimentos coloca 2,2 milhões de pessoas em risco de inanição em Gaza

Ao menos 2,2 milhões de pessoas na Faixa de Gaza estão passando fome e correm risco de morrer por inanição. O Programa Mundial de Alimentos (PAM) da ONU alertou para uma crise no abastecimento da cadeia alimentar da região devido à falta de combustível e à ajuda humanitária insuficiente. A entrada de suplementos alimentares em Gaza corresponde a apenas 10% do total necessário e a falta de combustível paralisa desde a entrega desses alimentos até o funcionamento de padarias.

