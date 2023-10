Criminosos furtam veículo de uma empresa em Rio Bonito

Rio Bonito - Um dupla de ladrões furtaram um veículo de uma conhecida empresa de plásticos da cidade, o crime aconteceu na madrugada da última quarta-feira (25), no centro do município, a ação criminosa foi flagrada por uma câmera de vigilância.

Segundo as imagens captadas pela câmera, por volta das 02:56 da manhã um dos elementos chegou e rapidamente arrombou e entrou dentro do veículo que estava estacionado, do outro lado da rua outro meliante se aproximava e olhava atentamente para os dois lados para ver se não estavam sendo observados, então se aproximou da caminhonete e começou a empurrá-la,enquanto outro ladrão estava dentro, então o veículo pegou no tranco' e a dupla fugiu.

