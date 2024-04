Criminoso procurado na Paraíba é preso no Rio de Janeiro

Considerado como um dos criminosos mais procurados da Paraíba, Aguinaldo Martiliano da Silva Júnior, o Júnior Galego, de 28 anos, foi preso na última segunda-feira (1º) pela polícia do Rio de Janeiro. Galego foi encontrado pela Polícia Militar em Realengo, na zona oeste da capital fluminense. A PM havia recebido informações sobre o esconderijo dele por meio do Disque Denúncia.

Considerado como uma liderança da facção criminosa denominada “Estados Unidos”, que atua na Paraíba, Galego tinha os dados expostos no Site dos Procurados do estado. Contra ele constava um mandado de prisão pelo crime de homicídio. De acordo com as investigações da polícia paraibana ele estava envolvido em diversas mortes por confrontos territoriais entre facções rivais no Nordeste. As organizações criminosas que se auto intitulam "Estados Unidos" e "Okaida" ou "OKD" nasceram a partir de 2004 e disputam o comando do narcotráfico na Paraíba e tensionam o sistema penitenciári

