Criadores de 'Friends' lamentam morte de Matthew Perry: 'um coração generoso e altruísta'

Os criadores de "Friends", Marta Kauffman e David Crane, e o produtor executivo da série, Kevin Bright, divulgaram neste domingo (29) uma homenagem ao ator Matthew Perry, que morreu aos 54 anos.

"Estamos chocados e profundamente tristes com o falecimento de nosso querido amigo Matthew. Ainda parece impossível. Tudo o que podemos dizer é que nos sentimos abençoados por tê-lo como parte de nossas vidas", escreveu o trio em comunicado, de acordo com o site Deadline.

Conhecido e celebrado por sua atuação como Chandler na série de comédia, ele foi encontrado morto neste sábado (28), em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. "Ele era um talento brilhante. É um clichê dizer que um ator faz de um papel algo seu, mas, no caso de Matthew, não há palavras mais verdadeiras. Desde o dia em que o ouvimos encarnar o papel de Chandler Bing pela primeira vez, não havia mais ninguém para nós", afirmaram. headtopics.com

"Sempre valorizaremos a alegria, a luz, a inteligência ofuscante que ele trouxe para cada momento – não apenas para o seu trabalho, mas também para a vida. Ele sempre foi a pessoa mais engraçada da sala. Mais do que isso, ele era o mais doce, com um coração generoso e altruísta." "Enviamos todo o nosso amor à sua família e amigos.

