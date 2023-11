Criadores de Friends lamentam morte de Matthew Perry: 'ainda parece impossível'

, que interpretou o personagem Chandler Bing nas 10 temporadas do seriado. Em comunicado, Marta Kauffman, David Crane e Kevin Bright descreveram Matthew como uma pessoa alegre e afirmaram que a morte do ator ainda"parece impossível"."Tudo o que podemos dizer é que nos sentimos abençoados por ter tido Matthew como parte de nossas vidas. Era um talento brilhante.

"Sempre valorizaremos a alegria, a luz, a inteligência ofuscante que ele trouxe para cada momento - não apenas para o seu trabalho, mas também na vida. Ele sempre foi a pessoa mais engraçada da sala. Mais do que isso, ele era o mais doce, com um coração altruísta.

Nascido em Massachusetts em 1969, Matthew foi criado em Ottawa, no Canadá. Quando adolescente, o ator se mudou para Los Angeles, onde estreou nas telas como Chazz Russell em Boys Will Be Boys e interpretou papéis em séries, incluindo Growing Pains. Mas foi em Friends que Matthew alcançou um grande ponto na carreira, ficando conhecido mundialmente. headtopics.com

Após o término da série, no início dos anos 2000, Matthew atuou em filmes como"E Agora, Meu Amor?","17 Outra Vez" e"Meu Vizinho Mafioso". No ano passado, o ator lançou a própria biografia, intitulada"Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível", revelando a luta contra o vício em álcool e drogas - que começou ainda nas filmagens de"Friends".

Criadores de 'Friends' lamentam morte de Matthew Perry: 'um coração generoso e altruísta'Marta Kauffman e David Crane e o produtor executivo da série, Kevin Bright, divulgaram homenagem. Ator morreu aos 54 anos. Consulte Mais informação ⮕

Perfil de “Friends” lamenta morte de Matthew Perry: “Estamos devastados”Ator de Chandler foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos Consulte Mais informação ⮕

Famosos e amigos lamentam morte de Matthew Perry, o Chandler de “Friends”; veja a repercussãoHomenagens ressaltaram companheirismo e alegria que o ator proporcionou Consulte Mais informação ⮕

Celebridades lamentam morte Matthew Perry, ator que interpretou Chandler, na série 'Friends'Artista foi encontrado morto, numa banheira de hidromassagem em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos Consulte Mais informação ⮕

Morte de Matthew Perry: perfil oficial de 'Friends' lamentaAtacante é o destaque da vitória do Galo em casa. De olho na Libertadores, Diniz poupa seus principais jogadores Consulte Mais informação ⮕

Morte de Matthew Perry, o Chandler de 'Friends', comove fãs nas redes sociais; veja homenagensLucero e Azulgaray marcam no tempo regulamentar. Nas cobranças de pênaltis, goleiro equatoriano pega três e dá título à LDU Consulte Mais informação ⮕