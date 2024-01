Crescimento econômico da América Latina será baixo neste ano

A isso se deve, em parte, o contexto internacional: Estados Unidos e China crescerão menos neste ano. Portanto, haverá menos emprego em uma região onde metade da força de trabalho atua no mercado informal, ou seja, vive sem salário fixo ou contrato de trabalho. Como moedas de México e Colômbia se tornaram as mais fortes da América Latina.

"Continuaremos vendo economias resilientes, com indicadores estáveis, mas infelizmente o nível de crescimento permanecerá baixo", diz o economista William Maloney, chefe do setor da América Latina no Banco Mundial, à BBC News Mundo (serviço de notícias em espanhol da BBC). O cenário parece desafiador se considerarmos a lentidão da atividade econômica mundial, o menor comércio entre a região e outras partes do mundo, o baixo consumo interno e os vestígios deixados pelas altas taxas de juro. Segundo as projeções do Banco Mundial, o crescimento econômico da América Latina neste ano será 2,3%. Ainda menor é a projeção de crescimento feita pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal)





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Eventos e turista estrangeiro elevam taxa de ocupação de hotéis do RioDemanda cresce neste ano e setor hoteleiro projeta crescimento em 2024

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Previsão de crescimento da economia brasileira é revisada para cimaA previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira este ano subiu, passando de 2,84% para 2,92%. A estimativa está no boletim Focus desta segunda-feira (11), pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC), em Brasília, com a projeção para os principais indicadores econômicos.

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Banco Central melhora estimativa de crescimento para a economia brasileira em 2023O Banco Central melhorou sua estimativa de crescimento para a economia brasileira em 2023 a 3%, de 2,9% estimados em setembro, mostrou o Relatório Trimestral de Inflação divulgado nesta quinta-feira. Também apresentou projeção de alta de 1,7% para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2024, de 1,8% antes. A probabilidade de a inflação estourar o teto da meta neste ano está em 17%, contra 67% estimados em setembro.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Economistas debatem qual é o crescimento potencial do BrasilO IBGE divulgou nesta semana o desempenho da economia brasileira no terceiro trimestre. O resultado superou as expectativas e reforçou um debate entre os economistas sobre qual seria o crescimento potencial do país.

Fonte: jornalnacional - 🏆 24. / 51 Consulte Mais informação »

Censo 2022: população parda supera a branca pela 1ª vez desde 1872IBGE mostra também crescimento da proporção de pretos

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Quanto custa morar sozinho nas cidades da América Latina? Confira qual é a mais cara e a mais barataLevantamento de preços de aluguel, serviços, transporte e alimentos em 11 países mostra que gasto mensal mínimo pode chegar a quase R$ 4 mil

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »