Crescimento do mercado de capitais brasileiro abre oportunidade para o BNDES apoiar pequenas e médias empresas

Crescimento do mercado de capitais brasileiro abre ao BNDES a oportunidade de dedicar-se a apoiar pequenas e médias empresas, onde existem falhas de mercado que justificam sua existência. Duas potências econômicas mundiais surgiram na Europa nos séculos XVIII e XIX: Holanda e Inglaterra, respectivamente. A primeira beneficiou-se de uma revolução na indústria naval, que lhe permitiu dominar o comércio mundial; a segunda ascendeu graças à Revolução Industrial.

O êxito desses países tem, entre outras, uma causa comum, qual seja uma revolução em seus mercados de crédito e de capitais, em boa parte devido à proteção dos direitos de propriedade e ao respeito a contratos, garantidos por um Judiciário independente

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



valoreconomico / 🏆 4. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

'Prévia' do PIB do Banco Central aponta crescimento de 0,6% na economia em janeiroEm relação ao mesmo mês do ano passado, o IBC-Br teve alta de 3,45%, enquanto no acumulado em 12 meses regiistrou um aumento de 2,47%, sem ajuste sazonal

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Banco Central revisa previsão de crescimento da economia para 1,9%Previsão consta no relatório de inflação divulgado nesta quinta-feira

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Banco Central aumenta projeção de crescimento do PIB para 1,9% em 2024Informações são do Relatório Trimestral de Inflação (RTI) do primeiro semestre, divulgado pela instituição

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Morgan Stanley vê alta de 50% nas fusões e aquisições globais em 2024Recuperação da confiança das empresas e crescimento econômico sólido permitirão esse crescimento

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Lula pede que bancos públicos ampliem crédito para pobres e pequenas empresasO assunto foi discutido em reunião nesta sexta-feira (8) entre Lula e os presidentes de cinco bancos federais: Banco do Brasil, Caixa, BNDES, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Confederação Nacional da Agricultura apresenta agenda legislativa ao Congresso NacionalDocumento é dividido em oito eixos: Economia e Tributação; Meio Ambiente; Direito de propriedade; Relações Trabalhistas; Produção Agropecuária; Tecnologia e Educação no campo; Infraestrutura e Logística e Relações Internacionais

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »