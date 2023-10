Crescem as chances de PT manter principal vice-presidência da Caixa

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse a aliados que não vai se opor se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pedir a permanência de Inês Magalhães na vice-presidência de habitação da Caixa Econômica Federal. Também colabora para a permanência dela no cargo o fato de que já trabalhou junto com o novo presidente do banco, o economista Antônio Carlos Vieira Fernandes, indicado pelo Centrão.

Aliados do presidente da Câmara dizem que não haverá problemas em atender se o pedido for de Lula -- afinal, os cargos são do presidente. As demais vice-presidências estão sendo distribuídas por Lira entre os partidos. Ele orientou as legendas a procurar nomes que preencham os requisitos técnicos. O PT quer manter a vice-presidente de habitação sob sua influência porque trata-se do “coração” da Caixa.

