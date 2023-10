Creatina: quais os reais efeitos do suplemento na performance e saúde?

Enquanto as tendências do mundo fitness mudam com frequência - e certas modalidades, técnicas e suplementos perdem o apelo em pouco tempo -, a creatina é uma das substâncias que permanecem firmemente recomendadas por profissionais de saúde devido aos seus benefícios amplamente estudados.

O suplemento também aprimora a recuperação entre séries, permitindo treinar com maior intensidade e frequência, o que é essencial para o crescimento muscular. A creatina também pode atrair água para as células musculares, resultando em um ligeiro inchaço celular. É importante notar que esse aumento na retenção de água ocorre no interior das células musculares, não no tecido adiposo, portanto, a creatina não causa ganho de peso na forma de gordura.

Alguns estudos sugerem ainda que a creatina pode ter benefícios para a função cerebral, ajudando a melhorar a cognição em situações de estresse, mas não existem comprovações que confirmem sua eficácia nesta aplicação específica.Alguns grupos específicos podem se beneficiar, como atletas de alto desempenho, pessoas que precisam ganhar massa muscular (incluindo idosos) e quem segue dietas específicas. headtopics.com

Quanto às contraindicações, o médico afirma que a creatina é geralmente segura, com algumas restrições para pacientes com comprometimento renal. "Mesmo para quem recebe o diagnóstico de osteopenia e faz a suplementação com creatina, mas não pratica exercício físico, a creatina não vai ter nenhuma função, nem na massa muscular e nem na saúde", aponta Duarte, presidente da SBEM-SP.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

bbcbrasil »

Creatina: para que usarCreatina: para que usar Consulte Mais informação ⮕

'Renascer' x 'Pantanal': quais as semelhanças e diferenças entre essas novelas?Ambas as tramas têm ingredientes que conquistaram o público e foram escritas por Benedito Ruy Barbosa Consulte Mais informação ⮕

Castro e Cappelli são contra intervenção federal na segurança do Rio; veja quais são os argumentosForça tarefa para investigar os crimes financeiros praticados pelas organizações criminosas do tráfico e da milícia deve começar a funcionar na próxima semana Consulte Mais informação ⮕

Quais são o maiores salários dos jogadores atuais da NBA?A NBA conta com os melhores e mais bem pagos jogadores do planeta; o Lance! Biz, traz um levantamento atualizado dos maiores salários da liga Consulte Mais informação ⮕

Quais são os pilotos favoritos para as vagas da Audi na F1 em 2026Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Ozempic: os primeiros lotes falsificados chegam ao Brasil; saiba quais são e os riscosUnidades foram apreendidos pela Anvisa, mas sociedades médicas apontam preocupação com outros formatos ilegais Consulte Mais informação ⮕