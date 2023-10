Críticos odiaram, mas filme “Five Nights at Freddy’s” promete bater recordes

Parece que a popularidade na série de jogos de videogame "Five Nights at Freddy's" não se converteu em boas resenhas sobre sua adaptação cinematográfica, comandada pela Blumhouse, produtora conhecida pelos seus longas de terror. A série principal consiste em nove videogames que acontecem em locais conectados a uma franquia de pizzarias chamada "Freddy Fazbear's Pizza", por causa do seu mascote, o urso animatrônico Freddy Fazbear.

Já o "The Guardian" afirma que o longa "vai de discursos sérios sobre traumas de infância a bobagens infantis de desenho animado, com um tom estranho e enlouquecedoramente chato, desvendando um mistério que é tão previsível quanto desinteressante". O site "Total" Film, diz que os vilões animatrônicos são "tão assustadores quanto Barney, o dinossauro roxo".

