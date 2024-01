Críticas ao Tribunal Constitucional

Ao Tribunal Constitucional vão ser longos os meses que restam até que cheguem os primeiros recursos sérios contra a lei de anistia. Até agora, houve apenas dois com pouca fundamentação, um já rejeitado por falta de documentação mínima exigível e outro em trâmites preliminares, que não tem melhor prognóstico. O que tem aumentado sem esperar a aprovação da lei é o capítulo de desqualificações e críticas apriorísticas, especialmente provenientes do PP e Vox.

As últimas, do vice-secretário de Assuntos Institucionais do PP, Esteban González Pons, e do seu porta-voz parlamentar, Miguel Tellado, causaram desconforto no tribunal, especialmente a primeira, ao descrever o órgão de garantias como um câncer, embora depois tenha se desculpado. A frase de González Pons foi: "O câncer do Estado de direito hoje na Espanha se chama Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido"





elpais_brasil » / 🏆 21. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía enfrentan a PP y VoxLas enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía registradas por el PP y Vox se enfrentarán entre sí la próxima semana en el pleno del Congreso sobre la medida de gracia a los encausados por el procés y anticipan el choque total entre las derechas.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo evitan investigar la guerra sucia del Ministerio del InteriorLa Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, las fiscalías de ambos órganos judiciales y los juzgados de instrucción de Madrid números 9, 10, 11 y 13 llevan un año evitando o rechazando investigar las múltiples pruebas —grabaciones, documentos judicializados, testimonios— de la guerra sucia que el Ministerio del Interior puso en marcha desde 2012 hasta 2016 contra dirigentes independentistas catalanes.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Supremo Tribunal de Israel derruba reforma judicial proposta por NetanyahuO Supremo Tribunal de Israel derrubou a reforma judicial proposta por Benjamin Netanyahu, que buscava limitar o poder do Supremo e dar ao governo maior influência na nomeação de juízes.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Lewandowski aceita convite de Lula para ser ministro da Justiça e Segurança PúblicaConheça o perfil e a trajetória do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

La ley de amnistía avanza rápido en el CongresoLa ley de amnistía avanza rápido en el Congreso, tras ser rechazadas la semana pasada las enmiendas a la totalidad del PP y Vox y después de registrar este martes el PSOE con algunos de socios esta legislatura, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG, nueve enmiendas técnicas y parciales a la norma para precisar algunos artículos con el fin de que superen los previsibles recursos que llegarán hasta el Constitucional y otros tribunales. En las correcciones pactadas y registradas conjuntamente por el PSOE y sus aliados, negociadas in extremis más por sus departamentos jurídicos que por los equipos políticos, se deja intacto el precepto que elimina la posibilidad de medida de gracia para los delitos de terrorismo con sentencia firme (en la actualidad, el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la Justicia española, está investigado en la Audiencia Nacional por una causa de presunto terrorismo). Junts y ERC temen que la ley de amnistía no sirva para Puigdemont o la dirigente de ERC, Marta Rovira, si el Supremo decide abrirles una causa por terrorismo

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Blinne Ní Ghrálaigh, la abogada irlandesa que presentó el alegato más firme contra IsraelLa letrada, especializada en derecho internacional humanitario, participó en el equipo legal de Sudáfrica que llevó la acusación de genocidio en Gaza ante el Tribunal Internacional de Justicia

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »