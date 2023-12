CPI da Braskem avançará no Senado para investigar desastre ambiental em Maceió

Na contramão dos movimentos do governo, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Braskem vai avançar no Senado na próxima semana. Com o número de indicações necessário, a previsão é que o colegiado seja instalado na próxima 3ª feira (12.dez). A intenção é investigar a atuação da empresa em Maceió, que causou o maior desastre ambiental urbano com afundamento de bairros na capital alagoana e está com uma mina de sal-gema sob risco de colapso.

Há também expectativa de que a CPI pressione pelo aumento de indenizações. Na última semana, cerca de 23 famílias precisaram deixar suas casas por ordem da justiça, pelo risco de desabamento da mina. São mais de 60 mil vítimas, de acordo com o governo de Alagoas.O pedido por uma comissão de investigação no Senado já havia atingido o número mínimo de assinaturas - o movimento contou com apoio de 45 senadores - além de já ter realizado a apresentação em plenário, que formaliza a CP





sbtnews » / 🏆 25. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Em meio a dúvida sobre Braskem, Petrobras aposta em polo no RJ para avançar no petroquímicoDiretor relacionamento com investidores da Petrobras, Sergio Caetano Leite foi questionado sobre se a Braskem é a 'única saída' para a Petrobras avançar no setor. 'De fato não é', respondeu

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Dramas humanos se acumulam em tragédia da Braskem em MaceióMoradores e comerciantes repensam a vida após desocupação de bairros

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Em Maceió, diminui a velocidade do afundamento do solo da mina da BraskemEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: jornalnacional - 🏆 24. / 51 Consulte Mais informação »

Ex-Odebrecht envolvido na Lava Jato colombiana é gestor de obras da Braskem em MaceióEx-diretor da Odebrecht é responsável por contrato milionário para preenchimento das minas de sal-gema

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Conclusão da CPI dos Atos Antidemocráticos gera discussões sobre eficiência das comissões parlamentares de inquéritoA conclusão das investigações e a aprovação do relatório final da CPI dos Atos Antidemocráticos na semana que passou, com críticas diretas e indiretas de deputados distritrais à CPMI dos Atos Golpistas do 8 de Janeiro, geraram discussões sobre a eficiência das comissões parlamentares de inquérito e a "politização" dos trabalhos.

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

CPI da Enel: presidente da empresa em São Paulo será 1º convocadoA empresa de energia já vinha sendo investigada em uma CPI da Assembleia antes do apagão da semana passada

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »