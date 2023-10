Cozycardio: conheça a tendência que incentiva a se exercitar de forma confortável

Uma trend que está bombando no TikTok, chamada #cozycardio, que tem mais de 7,6 milhões de visualizações, incentiva as pessoas a se exercitarem de maneira relaxante, confortável e tranquila – em suas próprias casas. Criada pela influenciadora digital Hope Zuckerbrow, ela começou a mostrar como faz sua atividade aeróbica em um ambiente preparado para ser aconchegante.

Uma das principais premissas do #cozycardio, segundo Hope, é estimular as pessoas, principalmente mulheres, que por muitos anos se sentiram pressionadas, a começar a se exercitar da maneira que conseguirem. A fundadora do Cozy Cardio Club mostra em seu perfil como praticar o exercício cardiovascular aconchegante a ajudou a ir além. Não só na questão da atividade em si, mas também em encorajá-la a levar o hábito para o espaço da academia.

