Costa Filho: Estamos assinando a não privatização do Porto de Santos

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assina nesta sexta-feira (27) a retirada do Porto de Santos do Programa Nacional de Desestatização (PND). Com isso, encerra a possibilidade de privatização do terminal portuário.'A decisão do presidente Lula é pela não privatização do Porto de Santos.

A decisão da União permite que a iniciativa privada invista apenas em obras estruturantes no terminal. Como exemplo, Costa Filho citou projetos de mobilidade urbana e dragagem.Entre as obras de acesso, o político destacou que o túnel Santos-Guarujá deve sair do papel em breve, com a apresentação do projeto inicial ainda em 2023.

