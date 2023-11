Cortes de juros não estão no radar no momento, diz presidente do BC americano

"A questão dos cortes nos juros simplesmente não vem à tona" neste momento, afirmou Powell em sua coletiva de imprensa após a última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto. Ele acrescentou: "É justo dizer que a pergunta que estamos fazendo é se devemos aumentar mais", conforme as autoridades avaliam como podem conduzir a inflação de volta à meta de 2%.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

G1: Fed mantém juros dos Estados Unidos na faixa de 5,25% a 5,50% ao anoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Estados Unidos mantém juros entre 5,25% e 5,5% ao anoEstados Unidos mantém juros entre 5,25% e 5,5% ao ano

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Cervo invade restaurante nos Estados Unidos e assusta clientes; vejaO animal passeou pelo estabelecimento e saiu pelos fundos com a ajuda de um funcionário

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Cerca de 5 mil migrantes caminham no México em direção aos Estados UnidosCerca de 5 mil migrantes caminham no México em direção aos Estados Unidos

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Mercadante: Estado forte ajudará Brasil em janela de oportunidadesEuropa e Estados Unidos adotam estratégia visando transição energética

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Novo M3 iMac da Apple é duas vezes mais rápido e pronto para jogosNotebooks estarão disponíveis para encomenda a partir de 7 de novembro nos Estados Unidos

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕